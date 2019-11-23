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Пёс Хантер и жираф Джазз

Жирафу Джаззу было всего два дня от роду, когда его принесли в приют для детёнышей животных в южноафриканской провинции Лимпопо в состоянии комы. Малыша бросила мать, а нашёл проходивший мимо фермер. В приюте Джазза поставили капельницу и вводили питательные вещества внутривенно, чтобы поставить на ноги. А сейчас он выздоравливает под присмотром своего верного друга друга и защитника пса Хантера.

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