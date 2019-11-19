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В Донбассе работают саперы

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В Донбассе работают саперы

В Донбассе продолжается разведение сил. В районе Петровского саперы разминировали участок в 12 гектаров под контролем мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного Центра Контроля и Координации прекращения огня. Согласно данным ООН, с начала вооруженного конфликта на Востоке Украины в результате взрывов погибли или получили ранения более тысячи человек.

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