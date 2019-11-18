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Венеция: все еще по колено в воде

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Венеция: все еще по колено в воде

В затопленной Венеции ситуация постепенно улучшается, но местным жителям и туристам все еще не слишком комфортно передвигаться по городу. Между тем школы и музеи, закрытые ранее из-за рекордного за полвека наводнения, открываются вновь. В воскресенье уровень воды в городе достиг отметки в 150 сантиметров, после чего начал снижаться. При этом, как сообщали метеорологи, значительного улучшения ситуации не стоит ожидать до вторника. По данным местных властей ущерб от "высокой воды" составил порядка одного миллиарда евро.

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