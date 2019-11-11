Огненный лев на стадионе

Аргентинский футбольный клуб "Эстудиантес" торжественно открыл свой отреконструированный стадион имени Хорхе Луиса Хирски в городе Ла-Плата. Матч с командой "Тальерес" хозяева открыли целым представлением — в центре которого голограмма огромного огненного льва.
Домашний стадион "Эстудиантеса" был закрыт на реконструкцию в августе 2005 года. На протяжении 14 лет временным пристанищем для них стал стадион "Сьюдад де Ла-Плата".
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