Огненный лев на стадионе

Аргентинский футбольный клуб "Эстудиантес" торжественно открыл свой отреконструированный стадион имени Хорхе Луиса Хирски в городе Ла-Плата. Матч с командой "Тальерес" хозяева открыли целым представлением — в центре которого голограмма огромного огненного льва.

Домашний стадион "Эстудиантеса" был закрыт на реконструкцию в августе 2005 года. На протяжении 14 лет временным пристанищем для них стал стадион "Сьюдад де Ла-Плата".