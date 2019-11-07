Lafarge в Сирии: финансировала, но не участвовала

Апелляционный суд Парижа снял обвинительный приговор в "соучастии в преступлениях против человечности" с крупнейшей французской компании по производству строительных материалов Lafarge. Иск против нее подали в 2017 году несколько неправительственных организаций и министерство экономики Франции.

"В досье нет материалов, обосновывающих привлечение компании к ответственности, - заявил ведущий адвокат Lafarge SA Кристоф Энгрен, - судьи признали, что Lafarge никоим образом не причастна к этому преступлению".

Истцы - неправительственная организация Sherpa и другие - требовали суд признать ответственность французско-швейцарской группы Lafarge Holcim за преступления группировки "Исламское государство" в Сирии, где у той был цементный завод. По данным истцов, ее предприятие в Джалабии продолжало работу и после того, как территория, на которой оно находилось, перешла под контроль боевиков. В 2013-2014 годах группа перечислила им через посредников до 13 миллионов евро.

При этом руководство компании признано виновным в "финансировании терроризма", нарушении эмбарго" и в том, что "подвергло опасности" жизни сотрудников в Сирии.

"Впервые во Франции транснациональная компания привлечена к ответственности по трем вышеперечисленным пунктам, - заявила адвокат Sherpa Мари-Лор Гилэн. - Для нас это первый шаг к победе в многолетней борьбе с безнаказанностью крупного капитала".

В соответствии с решением предыдущей инстанции, группа Lafarge Holcim была помещена под судебный контроль с обязательством уплатить залог в размере 30 миллионов евро. Из 8 руководителей компании в отношении трёх (а именно: бывшего генерального директора, руководителя сирийского филиала и главы службы безопасности) обвинения остались в силе.

Сразу после объявления вердикта НПО Sherpa объявила, что обжалует решение Апелляционного суда Парижа в кассационном порядке.