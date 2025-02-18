Париж: предполагаемые боевики ИГ предстали перед судом за похищение французских журналистов в Сирии

РЕКЛАМА

В Париже в понедельник начался суд над подозреваемыми в похищении и пытках четырёх французских журналистов в Сирии в 2013 году.

Пятеро мужчин обвиняются в принадлежности к группировке "Исламское государство", которая похитила и удерживала журналистов Николя Энина, Дидье Франсуа, Эдуарда Элиаса и Пьера Торреса более 10 месяцев.

Десятки других людей, включая гуманитарных работников, также находились в плену у группировки в период с 2013 по 2014 год.

Главный обвиняемый по делу - французский джихадист Мехди Неммуш, который уже отбывает пожизненное заключение за убийство четырёх человек во время нападения на Еврейский музей Брюсселя в 2014 году.

Неммуш хранил молчание с момента своего ареста 30 мая 2014 года, но в понедельник впервые выступил в зале суда в Париже.

"Я никогда не был тюремщиком западных заложников или любого другого заложника, и я никогда не встречался с этими людьми в Сирии", - сказал он.

Но все четыре журналиста, освобождённые в апреле 2014 года, заверили следователей, что Неммуш был их тюремщиком, подчеркнув, что он был единственным, кто никогда не закрывал свое лицо.

Журналисты рассказали, что 39-летний Неммуша отличался особой жестокостью. Они охарактеризовали его как извращенца и маньяка.

"Он бил нас дубинкой по голове. Он давил нам пальцы плоскогубцами. Он использовал электрические разряды. Он подвергал нас шуточным казням", - вспоминают бывшие пленники.

"Он [Неммуш] специально оставлял тела замученных людей на ночь, и мы слышали их крики всю ночь", - рассказал на прошлой неделе французской телекомпании TF1 Дидье Франсуа, который был похищен в июне 2013 года во время репортажа с севера Сирии.

В ходе судебного разбирательства будет представлена информация о психологических и физических пытках, которым, по словам журналистов, они подвергались, а также подробности обращения с заложниками, удерживаемыми группировкой ИГ в Сирии.