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Германия

Рукопожатие спасёт мир: в Берлине снова возводят стену

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  Ольга Кепински 
Рукопожатие спасёт мир: в Берлине снова возводят стену
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В Берлине снова возводят стену. На этот раз символическую.

Голландская художница Майке Циглер в преддверии 30-й годовщины падения Берлинской стены решила использовать рукопожатия для сооружения импровизированного ограждения, символизирующего мир без границ.

В мемориальном музее Берлинской стены незнакомцев просят пообщаться друг с другом, а затем, сжимая кусок глины, обменяться рукопожатием.

Цель — собрать 10 316 слепков по количеству дней существования стены.

Город был разделен долгое время, поэтому я придумала взять материал, из которого это разделение — стена — была сделана и создать что-то объединяющее. Так мы воссоединяем восточных и западных берлинцев
Майке Циглер
голландская художница

Итальянец Бернардо и американка Грейс впервые увиделись здесь в музее, идея им очень понравилась и они решили оставить свой след в истории.

Это поднимает настроение. Интересно и вдохновляюще думать об этом в наши дни, не чувствовать себя чужими в этом мире и не ощущать необходимость от чего-то защищаться
Бернардо Саккони
турист из Флоренции

30-я годовщина падения Берлинской стены, на протяжении 28 лет разделяющей не только город, но и страну на восток и запад, будет отмечаться по всей стране. К памятной дате приурочены выставки, концерты и другие мероприятия, завершающим аккордом которых станет фестиваль у Бранденбургских ворот 9 ноября.