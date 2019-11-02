Рукопожатие спасёт мир: в Берлине снова возводят стену

В Берлине снова возводят стену. На этот раз символическую.

Голландская художница Майке Циглер в преддверии 30-й годовщины падения Берлинской стены решила использовать рукопожатия для сооружения импровизированного ограждения, символизирующего мир без границ.

В мемориальном музее Берлинской стены незнакомцев просят пообщаться друг с другом, а затем, сжимая кусок глины, обменяться рукопожатием.

Цель — собрать 10 316 слепков по количеству дней существования стены.

Город был разделен долгое время, поэтому я придумала взять материал, из которого это разделение — стена — была сделана и создать что-то объединяющее. Так мы воссоединяем восточных и западных берлинцев Майке Циглер голландская художница

Итальянец Бернардо и американка Грейс впервые увиделись здесь в музее, идея им очень понравилась и они решили оставить свой след в истории.

Это поднимает настроение. Интересно и вдохновляюще думать об этом в наши дни, не чувствовать себя чужими в этом мире и не ощущать необходимость от чего-то защищаться Бернардо Саккони турист из Флоренции

30-я годовщина падения Берлинской стены, на протяжении 28 лет разделяющей не только город, но и страну на восток и запад, будет отмечаться по всей стране. К памятной дате приурочены выставки, концерты и другие мероприятия, завершающим аккордом которых станет фестиваль у Бранденбургских ворот 9 ноября.