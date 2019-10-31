Берлинская стена в шоколаде

Отметить 30-летие падения Берлинской стены сладчайшим образом решил один из лучших шоколатье Франции Патрик Роджер: он возводит копию исторического сооружения высотой в 2,5 метра и шириной в 6 целиком из шоколада. На строительство ушла тонна отборных какао-бобов, привезённых с Мадагаскара.

"Я подумал, что было бы неплохо именно таким образом напомнить о стене, о воссоединении, о единстве, - говорит шоколадных дел мастер. - Я лично чувствую себя европейцем и считаю, что у нас не должно быть границ. Находясь в Германии, Испании, Англии или Франции, я чувствую себя одинаково, а идею границ считаю безумством. Так что если мы и должны что-то продвигать, то это идею единства".

Шоколадную Берлинскую стену будут собирать из 8 отдельных частей, которые привезут в один из семи магазинов Роджера в Париже. В 9 ноября ровно в 10:30, в день и час, когда стали сносить Берлинскую стену, Роджер начнёт рушить своё создание, и раздавать сладкие осколки всем желающим.

10 лет назад он уже делал это в день 20-летия падения Стены. Шоколатье говорит, что его нынешний проект направлен на объединение европейцев в период разногласий и сомнений в ЕС, вызванных "брекситом".