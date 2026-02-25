Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Россия может устроить в Украине ядерный инцидент, предупреждает доклад ISW

Российский военнослужащий на территории Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины, 1 мая 2022 года.
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Американский "Институт изучения войны" в своем докладе заявил, что Кремль ищет способы отвлечь внимание от "неспособности российских вооруженных сил" достичь целей Москвы и может спровоцировать для этого ядерный инцидент

В то время как полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже пятый год, Москва может попытаться отвлечь внимание от своих недостаточных боевых достижений с помощью возможной ядерной ложной операции, утверждается в докладе.

"Кремль, возможно, планирует обвинить Украину в радиоактивном инциденте, сгенерированном Россией в Украине", - сообщил американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW), заявив, что Москва рассматривает это как инструмент, "чтобы убедить Запад отказаться от Украины или как еще одну попытку сломить волю украинцев к продолжению сопротивления".

Украинская инфраструктура ядерной энергетики, неоднократно становилась мишенью России, наносившей удары по атомным электростанциям и вспомогательной инфраструктуре. Такие атаки могут привести к радиологическому инциденту.

"Россия может намеренно или ненамеренно спровоцировать инцидент, а затем обвинить Украину в использовании ядерного или радиоактивного оружия", - говорится в докладе.

Российский военнослужащий в районе Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины, 1 мая 2022 года.
Предупреждение ISW прозвучало после "необоснованного заявления" Службы внешней разведки России (СВР) о том, что Великобритания и Франция пытаются передать Украине "грязную бомбу" или ядерное оружие и средства доставки.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пошел дальше, заявив, что "намерение Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу является грубым нарушением международного права".

"Эта информация будет учтена" Россией в ходе переговоров по Украине, добавил Песков.

"Высокопоставленные российские чиновники усилили заявление СВР, что, по мнению ISW, было скоординированной информационной акцией, призванной поднять риторику о ядерной эскалации и отвлечь внимание от годовщины войны", - говорится в сообщении аналитического центра.

ISW отмечает, что российская ядерная риторика "вписывается в повторяющуюся схему", поскольку Кремль использовал ложный нарратив о том, что Украина намерена применить "грязную бомбу", в прошлом, чтобы повлиять на западные дискуссии о поддержке Украины или создать условия для российских атак под ложным флагом.

"ISW продолжает считать, что применение ядерного оружия Россией остается маловероятным", - говорится в докладе.

Единственное заметное отличие в новых заявлениях заключается в том, что на этот раз Москва конкретно указывает пальцем на Великобританию и Францию.

Эти две европейские страны возглавляют дискуссии в рамках так называемой "Коалиции решительных" о гарантиях безопасности для Украины.

Последняя встреча состоялась во вторник, в день годовщины полномасштабного вторжения России. В тот же день Великобритания также объявила о дополнительном пакете помощи Украине, который подвергся резкой критике со стороны России.

Чернобыльская и Запорожская АЭС - возможные цели?

На Украине есть четыре атомные станции, и одна из них находится в руках России с 2022 года.

Войска Москвы оккупировали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с первых дней своего полномасштабного вторжения.

В течение этих четырех лет Украина не имеет доступа к объекту, который был сильно милитаризован московскими войсками.

Отчет McKenzie Intelligence Services (MIS), подготовленный по просьбе "Гринпис Украины", свидетельствует о продолжающейся милитаризации Запорожской атомной станции и сопутствующей инфраструктуры.

"ЗАЭС функционирует как российская военная база": на ней построены бункеры, сангары и дамба, что нарушает протоколы безопасности.

На станции неоднократно происходили полные отключения электроэнергии, часто из-за военных действий.

Запорожская АЭС - одна из 10 крупнейших атомных станций в мире, и ее судьба в условиях боевых действий вызвала опасения ядерной катастрофы.

Знак радиации возле разбитого российского автомобиля рядом с Чернобыльской атомной электростанцией в Чернобыле, Украина, 16 апреля 2022 года.
Чернобыль, место самой страшной в мире ядерной катастрофы, был занят российскими войсками в первые дни тотальной войны, начатой Москвой в 2022 году.

Он оставался под контролем РФ более месяца, пока украинские силы не оттеснили московские войска из Киевской области.

Тогда было подтверждено, что российские солдаты рыли окопы в наиболее загрязненной части Чернобыльской зоны отчуждения, получив "значительные дозы" радиации.

Российские окопы и огневые позиции в высокорадиоактивном Рыжем лесу возле Чернобыльской атомной электростанции в Чернобыле, Украина, суббота, 16 апреля 2022 года.
В 2025 году в результате атаки российского беспилотника был поврежден Чернобыльский новый безопасный конфайнмент (НБК) - европейский проект, призванный служить защитой от все еще радиоактивных останков выведенного из эксплуатации реактора и оригинального саркофага, построенного сразу после катастрофы.

В январе в результате российских ударов Чернобыль полностью лишился электроэнергии.

