Закон о суверенном рунете: как он может помочь и чем он опасен?

1 ноября в России вступил в силу закон об устойчивом рунете. Как утверждают авторы документа, закон призван защитить российский сегмент интернета при возникновении угрозы извне: в этом случае централизованное управлению сетью перейдет к Роскомнадзору.

В соответствии с законом, у интернет-операторов должно быть установлено специальное оборудование, которое будет обеспечивать фильтрацию трафика и контроль за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации.

Однако, несмотря на то, что закон уже вступил в силу, установка оборудования еще не завершена. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, на федеральное развертывание технических средств уйдет еще примерно год. Установка и обслуживание должны осуществляться за счет госбюджета.

По данным национальной программы "Цифровая экономика", расходы на реализацию закона составят более 30 млрд рублей, из которых 20,8 млрд рублей пойдет на закупку оборудования.

В ночь на пятницу в Уральском федеральном округе было проведено тестирование оборудования DPI (оборудование "глубокой фильтрации трафика"). Как сообщило издание The Bell со ссылкой на уральских провайдеров, в некоторых случаях сеть переставала работать полностью, а иногда блокировка одного ресурса замедляла работу других сайтов или всего сервиса провайдера.

От каких рисков может защитить этот закон?

Как утверждают власти, закон призван обеспечить надежное функционирование интернета на территории России и его суверенитет. В пояснительной записке к проекту закона говорилось, что он подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре прошлого года Стратегии национальной кибербезопасности США: "В подписанном Президентом США документе декларируется принцип "сохранения мира силой". Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании".

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что к блокировке власти будут прибегать только в чрезвычайной ситуации. "Очевидно, что в случаях неисполнения законодательства организатором распространения информации (ОРИ) у государства появляется инструмент, чтобы принудить его к исполнению закона. Если ОРИ помогает общаться террористам, это же чрезвычайная ситуация, значит, мы должны принять все меры, чтобы они этими мессенджерами не пользовались".

Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман убежден, что принятие закона вполне оправданно. "Учитывая напряженную геополитическую обстановку и возможные риски со стороны других стран, этот закон предусмотрен как раз для предварительной защиты от возможных рисков". По словам эксперта, цель закона – построить защищенную инфраструктуру внутри страны, чтобы в случае возникновения таких угроз интернет в России продолжил функционировать и дальше.

Фишман признает, что пока за всю историю никто из-за рубежа не блокировал интернет внутри какой-либо страны, но он убежден, что к таким рискам стоит готовиться заранее. "Сама киберпреступность еще год назад была совершенно другой. Угрозы меняются, угрозы растут".

По словам Фишмана, закон позволит оградить граждан от доступа к сайтам с запрещенной информацией (например, с детской порнографией или с материалами запрещенных организаций). Кроме того, он защитит граждан от действий хакеров, от глобального отключения интернета и предотвратит атаки на "критические объекты" (электростанции, транспортную систему, финансовые организации).

Согласно закону, не реже раза в год будут проводиться специальные учения, цель которых "обеспечение устойчивости, безопасности и целостности функционирования" рунета, а также "отработка механизмов восстановления сетей связи во время чрезвычайных ситуаций". Фишман сравнил эту инициативу с так называемым disaster recovery plan (план восстановления после катастрофы), который разрабатывают некоторые компании на случай непредвиденных обстоятельств. "Это полезный и правильный шаг. Вопрос в том, как он будет в дальнейшем реализован", - добавляет Фишман.

Какую угрозу таит закон?

"Несмотря на то, что на поддержку заложено порядка 20-30 миллиардов рублей ежегодно, по оценкам специалистов группы "Связь и IT" экспертного совета при правительстве, затраты на самом деле составят 130-140 млрд в год", - говорит глава общественной организации "Роскомсвобода" Артем Козлюк. Как следствие, повысятся цены на интернет, ухудшатся тарифные планы и упадет скорость трафика. В этом с Козлюком согласен и руководитель департамента Group-IB.

Юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян, так же как и Фишман, не отрицает растущей киберугрозы. Но, по его словам, до сегодняшнего дня с этой проблемой как в России, так и за рубежом прекрасно справлялись центры обмена информацией о киберугрозах.

"Закон не сделает российское интернет-пространство более безопасным, а российские сервисы более устойчивыми и никак не гарантирует права человека, которые регламентированы в ряде международных конвенций и в конституции, в том числе на свободу информации, на свободу самовыражения и охрану частной жизни", - убежден Дарбинян.

По его мнение, закон об устойчивом рунете не более чем результат лоббистских действия. "Я думаю, это лица, которые приближены к Роскомнадзору, лица, которые будут поставлять вот это самое DPI-оборудование. Уже Роскомнадзор объявляет несколько организаций, которые разрабатывают софт. Ни для кого не секрет, что это организации с госучастием. Именно они являются главными бенефициарами этого закона".

Ранее СМИ сообщали, что разработкой оборудования займется компания РДП. РУ, 15% которой принадлежат "Ростелекому". За установку систем фильтрации будет отвечать компания "Данные – центр обработки и автоматизации", которую возглавляет бывший замминистра связи и экс-глава Nokia в России Раид Исмаилов.

10 марта 2019 г. REUTERS/Shamil Zhumatov

В законе ничего не сказано о том, в случае каких именно угроз рунет будет переходить под централизованное управление. Противники закона опасаются из-за этого усиления цензуры в стране. "Создается система ручного управления интернетом. Такая по сути возможность блокировать всё что угодно, - говорит президент Ассоциации интернет-издателей России и член Совета по правам человека Иван Засурский. – В России сейчас и так уже достаточно оснований для того, чтобы блокировать разные страницы, в том числе навсегда, отбирать домены. По этому закону не требуются никакие сложные процедуры, чтобы реагировать на какие-либо "сигналы".

В "Роскомсвободе" полагают, что основными мишенями государства станут Telegram, Facebook, Google (две последние компании Роскомнадзор в сентябре обвинил во вмешательстве в выборы в Мосгордуму). Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман поясняет, что если раньше провайдеры сами должны были ограничивать доступ к сайтам, попавшим в "черный список" Роскомнадзора, то теперь власти смогут это делать централизованно. В то же время, по словам Фишмана, ни о какой дополнительной цензуре речь не идет.

Здание Роскомнадзора в Петербурге. 10 марта 2019 г. REUTERS/Anton Vaganov

Тем не менее в правозащитной организации "Репортеры без границ" также убеждены, что закон станет попыткой поднять на новую ступень интернет-цензуру в России: "Он подтверждает, что российские власти готовы установить политический контроль над всей инфраструктурой сети, чтобы при необходимости перекрыть потоки цифровой информации", - заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир.

Как считает Засурский, закон представляет угрозу для компаний, которые хотят работать из России, но нацелены в том числе на иностранные рынки. По словам эксперта, в наибольшей опасности оказывается "Яндекс", "которому теперь предстоит решать, останется он в России или нет".

В Роскомсвободе также предупреждают, что из-за закона может увеличиться число шатдаунов (отключение интернета), как это было, по словам главы организации Артема Козлюка, во время протестов в Москве и в Ингушетии.