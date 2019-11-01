Радикальные исламисты требуют отставки премьер-министра

В столице Пакистана Исламабаде десятки тысяч членов радикальной исламистской партии "Джамаат-е-Ислами" (ДУИ) (Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl) потребовали от премьер-министра страны Имрана Хана уйти в отставку в течение 48 часов. В минувшие выходные сторонники этой религиозной партии совместно с двумя крупными оппозиционными объединениями выдвинулись в направлении Исламабада из различных городов Пакистана на акцию протеста, получившую название "Марш освобождения". Лидер "Джамаат улема-е-Ислами" (ДУИ) Фазл-ур-Рехман выдвинул ультиматум, пообещав выбрать другую стратегию, если Имран Хан и правительство не примут решение об отставке. Организаторы планируют начать бессрочную сидячую забастовку.