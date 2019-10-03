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Британские современные художники о "брексите"

Что ждёт Великобританию после «брексита»? Своими размышлениями на эту тему поделились десять художников-участников проекта, приуроченного к десятилетию лондонской ярмарки современного искусства Moniker Art Fair. Бездомный под британским флагом с лозунгом «Разделяй и дурачь», газетный стенд с новостным заголовком «Всё может быть только горше», дорожный знак в цветах ирландского флага с надписью «бэкстоп», бутылки с зажигательной смесью на газетах с передовицей «Готовимся к "брекситу"»... Организаторы говорят, что давно наблюдают, как бурно реагирует мир искусства на подготовку к выходу Великобритании из ЕС: перемены пугают и художников, и владельцев галерей, и коллекционеров. Выставка, которая продлится до 6 октября, призвана передать эту тревогу.

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