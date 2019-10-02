Русское сопрано в метро Лос-Анджелеса

Офицер полиции Лос-Анджелеса сделал 52-лентнюю бездомную женщину популярной, выложив видео с ее изумительным пением на одной из станций метро. "4 млн человек называют Лос-Анджелес домом, 4 млн судеб, 4 млн голосов... иногда нужно просто остановиться, чтобы прислушаться к одному, столь прекрасному", — написал он в подписи под видео. Эмили Замурка, именно так зовут женщину, иммигрировала из России в 1991 году. По ее словам, бездомной она стала из-за проблем со здоровьем и зарабатывала на жизнь игрой на скрипке на улицах города, пока ту не украли 3 года назад. Петь в метро ей нравится из-за акустики, и ее главная мечта на сегодняшний день — однажды вернуться в музыку.