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"Валовой внутренний продукт" Бэнкси

На юге Лондона открылся выставочный зал самого известного андерграундного художника стрит-арта Бэнкси. О появлении салона своих работ под названием Gross Domestic Product ("Валовой внутренний продукт") Бэнкси сообщил 1 октября на своей странице в "Инстаграме". Торговая марка Gross Domestic Product была создана в ответ на продажу открыток с изображением работ художника без его разрешения. Выставочный зал просуществует всего несколько недель, а торговля будет вестись в интернете. 3 октября в рамках торгов предметами современного искусства аукционный дом Sotheby"s ("Сотбис") пустит с молотка картину Бэнкси, высмеивающую британский парламент.

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