Сеульские школьники требуют спасти планету

Сотни южнокорейских школьников пропустили занятия ради климата. Они приняли участие в сеульской манифестации против бездействия властей на фоне глобального потепления и продолжающегося загрязнения окружающей среды. Юные экоактивисты потребовали сократить выбросы парниковых газов в атмосферу и отказаться от электростанций, работающих на угле. Многие несли плакаты с изображением Греты Тунберг, которая на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в том, что они украли у нее и ее поколения детство. Один из организаторов сеульского митинга 15-летний Ким Дохюн призвал политиков не ставить под угрозу будущее жизни на Земле.