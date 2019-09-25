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Землетрясение в Пакистане: число жертв растет

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Землетрясение в Пакистане: число жертв растет

По меньшей мере 22 человека погибли и около 700 получили травмы в результате землетрясения в Пакистане. Стихия разыгралась в минувший вторник в восточной части Пакистана на границе с Индией. Магнитуда подземных толчков составила 5,8. Очаг находился на глубине 12 км. Разрушено множество жилых домов и построек. На дорогах образовались трещины. В районе бедствия начаты восстановительные работы. Землетрясение ощущалось на большей части Пакистана, в том числе в Исламабаде, Лахоре и других крупных городах северо-восточной части страны.

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