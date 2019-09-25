Гендерно нейтральная кукла: дети сами решат, какой ей быть

У детей появился выбор. Компания Mattel, производящая Barbie запустила новую линейку гендерно нейтральных кукол с большим количеством опций. Дети сами решат, какой этой кукле быть. В наборе есть парики с разными прическами - короткой стрижкой и длинными волосами, юбки, платья, брюки, сапожки и туфли. Таким образом, ребенок сможет сам создать образ для своей куклы. Линейка Creatable World, сообщила компания, была придумана при участии группы специалистов, куда входили педиатры, психологи, родители и дети. На прилавках появится шесть типов кукол с разным цветом кожи.