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Сирия

Дамасская сталь: мифы, история и современность

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 Елена Караева 
Дамасская сталь: мифы, история и современность
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Дамасские клинки, прочные и гибкие, способные разрезать даже доспехи рыцарей-крестоносцев как масло, рисковали провалиться в забвение во время военного конфликта в Сирии, если бы не усилия Файяда Альсуфи.

Файад Альсуфи, ремесленник и кузнец, рассказывает: "Вот современное изделие. И вот старинный клинок. И я ударяю по лезвию. Мы видим, что лезвие старинного клинка не пострадало. Хотя оно тоньше, но, все равно, гораздо прочнее".

Чтобы сделать один такой нож, у Файада уходит не меньше недели. До войны в этой мастерской всегда толпились покупатели, сегодня, как говорит мастер, тут чаще всего пусто.

Файад следует всем правилам изготовления клинков, которые не менялись многие сотни лет, и то, что настоящая дамасская cталь сохраняет прочность при невероятной гибкости, требует усилий и внимания.

Он говорит, что даже если больше никогда не будет покупателей, он все равно будет делать клинки, чтобы не дать умереть традиции, которая уходит в века.

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