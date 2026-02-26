Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Афганистан начал военную операцию против Пакистана

Солдат стоит на страже, пока армейские чиновники и другие присутствуют на похоронной молитве офицера армии, погибшего в результате взрыва смертника в Банну, Мансехра, Пакистан, 22 февраля 2026 г.
Солдат стоит на страже, пока армейские чиновники и другие присутствуют на похоронной молитве офицера армии, погибшего в результате взрыва смертника в Банну, Мансехра, Пакистан, 22 февраля 2026 г. Авторское право  AP Photo/Saqib Manzoor AP Photo/Saqib Manzoor
Авторское право AP Photo/Saqib Manzoor
By Orestes Georgiou Daniel и AFP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Представители «Талибана» заявили, что это ответ на авиаудары с пакистанской стороны

Афганские вооружённые силы атаковали Пакистан в рамках «широкомасштабной наступательной операции» — об этом заявили представители правящего в Афганистане движения «Талибан».

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

По словам военных и правительственных чиновников, сейчас ведутся атаки на пакистанские блокпосты, 15 из них захвачены, потерь с афганской стороны нет.

Комментариев пакистанских лиц на это пока нет.

В Кабуле заявил, что операция — ответ на авиаудары, которые Пакистан нанёс в ночь на воскресенье по афганским провинциям Нангархар и Пактика.

По данным миссии ООН в Афганистане, погибли по меньшей мере 13 мирных жителей, афганские власти сообщили о гибели 18 человек. В Пакистане же тогда заявили о ликвидации более чем 80 боевиков. Авиаудары в Исламабаде назвали ответом на серию терактов, совершённых в Пакистане смертниками.

Пакистанские власти обвиняют «Талибан» в том, что он не препятствует боевикам и террористам переправляться в Пакистан, талибы такие обвинения отвергают.

