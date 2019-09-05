Тори против тори

В Консервативной партии Великобритании идёт чистка, которая может затронуть любого, несогласного с линией партии. В четверг об отставке объявил Джозеф Джонсон – младший брат премьер-министра страны Бориса Джонсона. За голосование против своей партии санкции коснулись более 20 человек, среди которых такие видные фигуры, как экс-министр финансов Филипп Хаммонд.

Среди тех, кто не сможет на следующих выборах представлять консерваторов, оказался даже внук Уинстона Черчилля. Его прощальное выступление было весьма эмоциональным:

– Господин спикер, я не баллотируюсь на следующих выборах и, таким образом, завершаю свою 37-летнюю работу в Палате общин, быть членом которой для меня невыразимая гордость и честь. Мне в самом деле очень грустно, что всё это заканчивается подобным образом.

При этом самые убеждённые сторонники Джонсона считают, что чистка в рядах партии оправдана.

– Два дня назад им сказали, что речь идёт о вотуме доверия, – говорит депутат от Консерваторов Найджел Эванс. – Некоторые из этих людей – мои давние друзья. Я хотел бы, чтобы Борис связался с некоторыми из тех, кто был против, пусть даже теперь, чтобы посмотреть, что можно сделать, чтобы они смогли участвовать в следующих выборах.

Действия Джонсона в отношении несогласных с его курсом стали проявлением давней напряжённости между противостоящими фракциями его партии. Эта напряжённость ощущается и широкой публикой, поскольку проявляется порой даже в прямом эфире.