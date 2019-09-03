Мишки спешат на помощь собрату. Медвежонок стал заложником своего любопытства. Зверь залез в мусорный бак, но крышка предательски захлопнулась, и малыш оказался в западне. На помощь ему пришли его сородичи — сначала пытаясь самостоятельно высвободить медвежонка, а затем подняли вой. Как раз на него и отреагировали сотрудники ближайшего мотеля, они позвонили в офис шерифа округа Плейсер, Калифорния. Приехав по вызову, помощники шерифа открыли крышку бака и с помощью лестницы помогли животному выбраться на волю. Отблагодарил ли медвежонок своих спасителей — неизвестно.