ЕСПЧ признал вину России в деле Магнитского

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении ряда положений основополагающей Конвенции в деле аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и обязал выплатить его представителям 34 тысячи евро.

В опубликованном во вторник на сайте Страсбургского суда решении говорится в частности, что РФ "не обеспечила право Магнитского на жизнь, право на личную неприкосновенность и не провела справедливого расследования обстоятельств его смерти". Суд также счел, что в деле умершего аудитора была нарушена статья Европейской конвенции о недопущении пыток. Представителями Магнитского выступали его вдова Наталья Жарикова и мать Наталья Магнитская.

При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу на необоснованное заключение Магнитского под стражу.

Минюст России в течение трех месяцев примет решение об обжаловании постановления ЕСПЧ, сообщили в пресс-службе ведомства.

24 ноября 2008 года 37-летнего управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan, аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского задержали по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. 26 ноября решением Тверского суда Москвы он был арестован. В октябре 2009 года следствие предъявило ему и основателю фонда Уильяму Браудеру обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере более 522 миллионов рублей. После 11 месяцев содержания под стражей в СИЗО "Бутырка" он умер в палате интенсивной терапии больницы СИЗО "Матросская Тишина" 16 ноября 2009 года. Уголовное дело в отношении Магнитского было прекращено 30 ноября того же года в связи с его смертью.