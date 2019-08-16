Фестиваль фонарей в Болонье

В Болонье проходит Китайский фестиваль фонарей.

Около 80 огромных фигур были изготовлены в Италии мастерами из Китая. Некоторые работы – высотой несколько десятков метров! На их создание потребовалось всего 20 дней. Посетители могут полюбоваться светящимися зданиями, цветами, животными, представителями подводного мира и даже динозаврами.

Искусство мастеров-изготовителей фонарей из города Цзыгун в китайской провинции Сычуань известно во всем мире. Цзыгун называют «Городом фонарей Южного королевства». Миллионы туристов приезжают на цзыгунский фестиваль фонарей, история которого насчитывает более тысячи лет.