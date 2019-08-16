Лучшие клифф-дайверы в Симеизе, казаки - в Богдановичах

В Крыму объявлен лучший клифф-дайвер мира. Состязания по прыжкам в воду со скалы, с 27-метровой высоты, прошли в местечке Симеиз в минувшую субботу. За звание лучшего соревновались 14 хай-дайверов. Британец Гарри Хант третий год подряд стал чемпионом мира. Второе место получил россиянин Никита Федоров, на третьей позиции - чех Михал Навратил. За захватывающими дух прыжками с берега и с моря наблюдали более четырех тысяч зрителей.

+++

В минувшие выходные казаки со всей России устремились на Урал. В городе Богданович, что в Свердловской области, прошёл Чемпионат страны по рубке шашкой "Казарла-2019". Свои навыки владения клинком продемонстрировали около 200 участников. В программе соревнований - рубка в стойке и в движении пучка лоз, каната, мишеней (например, одной и нескольких пластиковых бутылок, наполненных водой). Так, по подсчётам организаторов, во время турнира были изрезаны порядка шести тысяч ёмкостей. Наконец, самая зрелищная часть программы - забег с препятствиями, когда участники в прямом смысле прорубают себе путь к финишу. Подобными мероприятиями в Федерации казачьих боевых искусств надеются добиться от Министерства спорта включения рубки шашкой в список официальных спортивных дисциплин страны.

+++

В парикмахерской Светланы Гроздановской в городе Кривогаштани в Северной Македонии не пропадает ничего. Остриженные волосы она собирает и создает из них эфемерные портреты - прямо на полу своего заведения. "Идея пришла мне в голову внезапно, - рассказывает Светлана. - Началось все с Новака Джоковича". Портрет сербского теннисиста стал ее первым творением и сразу принес успех. Светлана выложила работу на Facebook. И пошло-поехало: интернет-порталы начали писать о ней, журналисты называли портрет "уникальным". Последовали изображения из волос Лионеля Месси, Эминема, Рианны, Рональдиньо, Брэда Питта и - последнее эфемерное творение - Ленни Кравица. И хотя Светлана считает свое хобби искусством, все портреты в конечном итоге ждет одна судьба - быть разрушенными дуновением фена.

+++

Городок Козова в Тернопольской области Украины не зря носит своё имя: коз здесь любят и лелеют, и даже проводят в их честь праздник "Коза Фест", в этом году он состоялся в четвертый раз. Кульминация мероприятия - козий конкурс красоты. Хозяева привели своих любимиц, наряженных в яркие платья и вышиванки, с венками на головах. Победительницей стала годовалая коза Марта. За свою красоту она получила 1000 гривен (35 евро) и цветочную корону. Её мать и другие 17 участниц конкурса получили по 500 гривен и морковные ожерелья. Козова был основан ещё в XV веке и, по местной легенде, был назван так в честь коз, которых здесь водилось очень много. Дань легенде - установленный в центре городка бронзовый памятник козе.