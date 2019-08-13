"Шашки наголо": "Казарла-2019"

В минувшие выходные казаки со всей России устремились на Урал - в город Богданович, что в Свердловской области. Там прошёл Чемпионат страны по рубке шашкой "Казарла-2019".

Свои навыки владения клинком продемонстрировали около 200 участников.

В программе соревнований - рубка в стойке и в движении пучка лоз, каната, мишеней (например, одной и нескольких пластиковых бутылок, наполненных водой). Так, по подсчётам организаторов, во время турнира были изрезаны порядка шести тысяч ёмкостей. Наконец, самая зрелищная часть программы - забег с препятствиями, когда участники в прямом смысле прорубают себе путь к финишу.

Подобными мероприятиями в Федерации казачьих боевых искусств надеются добиться от Министерства спорта включения рубки шашкой в список официальных спортивных дисциплин страны.