В Мексике приготовили 72-метровый сэндвич

Мексиканские повара побили собственный рекорд, приготовив 72-метровый сэндвич на продуктовой ярмарке в Мехико. Правда, речь идет о традиционном мексиканском типе сэндвичей - торте.

В Мексике торта такое же излюбленное блюдо, как тако или кесадилья. Приготовить ее не сложно: пшеничная булка разрезается надвое, внутрь кладут различные ингредиенты - от сосисок до морепродуктов, в зависимости от кулинарных предпочтений. Приправляется все это майонезом, ломтиками помидора или авокадо, пюре из фасоли и, конечно, перцем чили!

По сути, тот же фастфуд, но на мексиканский манер. Правда, на этот раз местные повара превзошли сами себя: предыдущий рекорд по приготовлению торты принадлежал им же, но блюдо было в два раза меньше - всего 39 метров.