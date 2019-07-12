В Сеуле прошли акции против употребления в пищу мяса собак

Американская актриса Ким Бейсингер и южнокорейские активисты провели в Сеуле акцию протеста против употребления в пищу собачьего мяса. Напротив собралась группа фермеров и членов Корейской ассоциации мясных собак. Собравшиеся отмечали праздник Чобок, посвященный одному из самых жарких дней лунного календарного года, во время которого приготовление блюд из собачьего мяса являются традицией.

Потребление собачьего мяса в Южной Корее снижается, а собаки становятся все более популярными в качестве домашних животных. По оценкам активистской группы по защите животных Humane Society International (HSI), в Южной Корее все еще работает 17 000 ферм по производству собачьего мяса.