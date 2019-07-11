Спорт

"Шёлковый путь": Улан-Батор - Мандалгоби

 Комментарии
 Euronews 
"Шёлковый путь": Улан-Батор - Мандалгоби
Размер текста Aa Aa

Половина ралли "Шёлковый путь" осталась позади. На пятом этапе участники преодолели 337 км сложнейшего скоростного спецучастка, а в зачёте мотоциклистов завершился марафонский этап.

Джоану Барреде не повезло. При попытке обогнать товарища по команде Люсиано Бенавидеса он упал и серьёзно повредил мотоцикл. Испанец не сдался и сумел дойти до финиша с отставанием почти на три часа.

Сэм Сандерленд не просто победил на марафонском этапе: он стартовал первым и сохранял лидерство на протяжении всего спецучастка и завершил его первым без единой технической неполадки. Это потрясающее достижение.

В категории внедорожников лучшим снова стал Нассер Аль-Аттия, который в этом году очень серьёзно настроен на победу. Матьё Серрадори, показавший на пятом этапе второй результат после катарского гонщика, и пилот команды "КАМАЗ-мастер" Айрат Мардеев остались недовольны поведением экипажа под управлением Сунь Пина, который на протяжении 60 км не пропускал сигналивших ему пилотов.

У МАЗа Сергея Вязовича резко упало давление в шинах, и он остался лишь третьим. Первым финишировал Андрей Каргинов, вторым стал его товарищ по команде КАМАЗ-мастер Антон Шибалов. Вязович сохраняет лидерство в общем зачёте грузовиков, но борьба только начинается.

View this post on Instagram

Пилот команды "КАМАЗ-мастер" Антон Шибалов (экипаж №303): "Этот спецучасток проехали чисто и быстро, с хорошим темпом. Единственное, что опять посидели немного в пыли за внедорожниками. Неохотно как-то нас пропускает народ в этот раз на протяжении всей гонки. Когда смогли к ним плотнее подобраться, деваться им было уже некуда, и они пропустили, но это было спустя 80 километров". #kamazmaster #kamazkart #kamaz #bankvtb #totalrussia #rostec #mercedesrussia #RedBullRussia #redbull #1c #tatneft #ESAB #атмгрупп #дакар #камазмастер #palfinger #varta #kamatyres #varta #haier #silkwayrally2019

A post shared by Команда КАМАЗ-мастер (@kamazmastersport) on