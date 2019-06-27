Лучшая музыка и послы: в "Ла Скале" дали гала-концерт

Самые известные арии, проникновенные дуэты: со сцены миланской "Ла Скалы" прозвучала блестящая подборка классического бельканто. Собравший звезд первой величины гала-концерт был организован силами и в честь посланников легендарного часового дома Rolex.

Слет артистов планетарного масштаба (все они - посланники известной часовой марки) стал настоящим, живым и многогранным праздником.

"Приехать и выступить в "Ла Скала" с Венской филармонией, с маэстро Густаво Дудамелем, с Ван Юйцзя, Соней Йончевой, Йонасом Кауфманном и Хуаном Диего Флоресом - да, это большой музыкальный праздник", - подтверждает дирижер и легендарный тенор Пласидо Доминго.

Его коллега, маэстро Густаво Дудамель согласен: "Здорово играть в стенах, в которых бывал Верди. Вы чувствуете историю, традиции. А Венская филармония, вы знаете, это как семья для нас".

Для Даниэля Фрошауэра, возглавляющего Венскую филармонию, "Концерт - слет друзей от музыки на самом высоком уровне".

Его коллега, директор филармонии Микаэль Бладерер, так определил принципы формирования репертуара: "Мы сообща хотели начертить музыкальную дугу от известнейших итальянских композиторов - Доницетти, Верди, Пуччини, до мастеров французского репертуара, таких, как Гуно".

Сопрано Соня Йончева рада возможности вернуться к подзабытому репертуару: "Мы никогда не пели вместе, в таком составе, а тут " Ромео и Джульетта" - прекрасная история. Я так давно ее не исполняла, это очень волнующе".

Тенор Хуан Диего Флорес представил арию Доницетти Una furtiva lagrima: "Это - фантастическая ария, она вся, как на ладони, обнажена. Только арфа, буквально несколько инструментов, звук пианино... люди часто плачут во время ее исполнения".

Пианистка Ван Юйцзя, посол Rolex с 2009 года, вспоминает: "Впервые я попала в "Ла Скалу", наверное, лет десять назад. Это было просто волшебно, ощущался исторический масштаб места. Ведь здесь пела Мария Каллас, мой кумир".

Что означает "Ла Скала" для музыкантов, собравшихся на концерт?

Ван Юйцзя: "Ла Скала" - это дивы".

Пласидо Доминго: "Обязательный адрес для певца".

Соня Йончева: "Храм оперного искусства".

Хуан Диего Флорес: "Моя артистическая колыбель".

Густаво Дудамель: "Место, где бывали великие - Тосканини, Каллас, Паваротти".