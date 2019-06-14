Гонки на офисных стульях и горнолыжный склон на крыше завода

Гонки на офисных стульях в Японии, горнолыжный склон на крыше завода в Дании, сильный град в Германии и проливные дожди в Китае. Эти сюжеты привлекли внимание зрителей рубрики No comment в течение минувшей недели.

Воскресным утром в небольшом японском городке Ханю состоялись гонки на офисных стульях. Этот забавный турнир впервые был проведен 10 лет назад. Команды, по три человека в каждой, выходят на двухчасовую гонку в защитной экипировке. Офисные стулья они привозят с собой. В этот раз победила команде из Киото. В качестве награды победители получили почетную грамоту и 90 килограммов местного риса - каждому члену выигравшей команды по 30-килограммовому мешку.

В Дании можно скатиться на лыжах по крыше. Единственный горнолыжный склон Копенгагена находится на здании экологически чистого завода по выработке энергии из переработанных отходов. Новаторская электростанция Amager Bakke превращает отходы в тепло и электричество для датской столицы без каких-либо выбросов CO2.

Несколько человек, в том числе семилетний ребенок, пострадали из-за града, обрушившегося на юг Германии в понедельник. Об этом сообщает полиция Баварии. По словам метеорологов, с неба сыпались "горошины" до 5 см в диаметре. Однако, по словам очевидцев, град был еще крупнее - с теннисный мячик - и с легкостью разбивал окна и зеркала заднего вида автомобилей.

На юг Китая обрушились проливные дожди. Местные власти заявляют о 49-ти погибших и 14-ти пропавших без вести. Разрушено более 7000 домов. 300 000 человек были эвакуированы. Экономические потери оцениваются в 10 миллиардов юаней (1,4 миллиарда долларов). Чиновники говорят, что наводнения и оползни затронули более четырех с половиной миллионов человек в восьми провинциях страны.