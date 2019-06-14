Протесты, аресты и циклон

Задержания в Москве во время протестов в поддержку журналиста Ивана Голунова, акция в Колумбии, посвященная убитым борцам за права человека, циклон Ваю в Пакистане и другие популярные видео рубрики No comment за минувшую неделю смотрите на сайте Euronews.

Воскресным утром в небольшом японском городке Ханю состоялись гонки на офисных стульях. Этот забавный турнир впервые был проведен 10 лет назад. Команды, по три человека в каждой, выходят на двухчасовую гонку в защитной экипировке. Офисные стулья они привозят с собой. В этот раз победила команде из Киото. В качестве награды победители получили почетную грамоту и 90 килограммов местного риса - каждому члену выигравшей команды по 30-килограммовому мешку.

Имена погибших активистов заполнили площадь Боливара в столице Колумбии Боготе. Акция, посвящена борцам за права человека, убитым после подписания мирного соглашения между правительством страны и группировкой ФАРК в конце 2016 года. Это соглашение положило конец гражданской войне, длившейся более полувека. Известная художница Дорис Сальседо и ее помощники выложили 165 имен погибших осколками стекла на каменных плитах площади.

В жёсткие столкновения с полицией переросла акция протеста в Гонконге против внесения поправок в законопроект об экстрадиции. В среду 12 июня манифестанты заблокировали движение в центре города, выстроив на дорогах баррикады. Многотысячная толпа хлынула к зданию парламента, где должно было начаться обсуждение законодательной инициативы. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули. Из-за беспорядков парламент отложил рассмотрение поправок на неопределённый срок.

В центре Москвы во время несогласованной с властями акции в поддержку журналиста Ивана Голунова задержаны свыше 513 человек. По рассказам задержанных, многих из них отпустили, объяснив, что попросту не могут оформить такое количество протоколов о правонарушениях. В МВД сообщили, что задержаны более 200 активистов, а в несанкционированном мероприятии участвовали 1200 человек. Акция была запланирована еще до того, как помещённый под домашний арест спецкорреспондент "Медузы" Иван Голунов был освобожден, а уголовное дело против него прекращено. Редакция "Медузы" призывала отказаться от проведения мероприятия, часть организаторов шествия настояла на том, что эта акция в защиту всех журналистов, которые сталкиваются с давлением силовиков или пострадали от фальсификации уголовных дел.

Пакистан готовится к приходу циклона Ваю. Власти страны убедительно просят рыбаков не выходить в море. Столицу Пакистана Карачи циклон может обойти, но песчаные бури и ливни обрушатся на южную провинцию Синд. Приход циклона угрожает и повышением температуры до 42 градусов Цельсия. Жители запасаются питьевой водой. Ваю движется на Пакистан из Индии. Опасаясь удара стихии, спасатели эвакуировали почти 300 тысяч человек из штата Гуджарат на западе Индии.