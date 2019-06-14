Реактивные полеты наяву

Пилоты в специальных костюмах Gravity jet suits находятся в воздухе при помощи мини-двигателей с реактивным топливом. По два двигателя прикрепленных к рукам, а еще один находится на спине. Топливо используется то же, что и в гражданских самолетах, но костюм может работать и на дизеле. По словам разработчиков, человек в костюме может развивать скорость более 80 км в час.

Полеты продолжаются около 4 минут. Это максимальное время, на которое хватает топлива.

Гидрокостюм можно купить. Недавно он был продан в Нью-Йорке за 440 000 долларов. Но, по словам изобретателя Ричарда Браунинга, коммерческая продажа не является его главной целью. Браунинг хочет, чтобы гонки в костюмах стали настоящим спортом.