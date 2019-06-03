Трамп в Лондоне: "особые отношения" по-новому

Дональд Трамп прибыл в Великобританию с первым государственным визитом после избрания на пост президента США - в прошлом году он уже посещал Лондон, но это была лишь рабочая поездка. На этот раз президентскую чету встречают с большим размахом: в программе визита - чаепитие с королевой Елизаветой Второй и банкет в Букингемском дворце. Официальным поводом к приезду названы мероприятия, посвящённые 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Визит приходится на непростое для Великобритании время: процедура "брексита" буксует, а вместо встречающей Трампа Терезы Мэй, подавшей в отставку, правительство скоро возглавит другой политик. Но для Лондона очень важно заключить новое торговое соглашение с Вашингтоном.

Дэвид Хениг, работавший над проектом торгового соглашения между ЕС и США, считает, что проблема будет заключаться в сбалансированности торговых приоритетов:

"На долю Евросоюза приходится около 45-50% британской торговли, на долю США - 20%. Так что Евросоюз более значимый партнёр: мы можем потерять 2% ВВП из-за установки берьеров с ЕС , а от торговой сделки с США выиграем лишь 0,2%".

Майкл Плуфф, преподаватель политэкономии Университетского колледжа Лондона, напоминает, что на протяжении десятилетий торговые переговоры с США британцы вели не напрямую, а через ЕС. И за нынешним американо-британским диалогом пристально следят многие европейские страны: всем интересно, как справится Великобритания. Ранее Вашингтон и Лондон не исключали и возможность заключения договора о свободной торговле после "брексита".

"Но особого отношения от США ожидать не стоит", - считает Плуфф, приводя в пример недавний пересмотр торгового соглашения между США и Южной Кореей.

В прошло году британцы встретили Дональда Трампа масштабными протестами против проводимой им политики: сотни тысяч людей вышли на улицы Лондона, из-за чего американский президент избегал появляться в центре города и перемещался на вертолёте.

В этом году, как и в прошлом, был организован запуск надувной фигуры изображающей малыша-Трампа. И хотя протестующих на этот раз меньше, они намерены продолжить борьбу:

"Торговая сделка с Дональдом Трампом ведёт нас на дно в вопросах охраны окружающей среды, защиты прав потребителей, трудового права, и открывает доступ в нашу национальную систему здравоохранения для трансатлантических американских компаний", - говорит журналист Оуэн Джонс.

Сара Эллиот из организации "Республиканцы за границей", объединяющей проживающих за рубежом американцев, сторонников Республиканской партии, считает, что, несмотря на протесты, президент подпишет торговое соглашение, чтобы повысить шансы своего переизбрания в будущем году.

"Я думаю, что масштабы прошлогодних протестов впечатлили американцев, - говорит Эллиот.- Ведь речь шла не о диктаторе-коммунисте, а о демократически избранном представителе ближайшего союзника Соединённого Королевства. Надеюсь, что во время этого визита, который к тому же приурочен к 75-ой годовщине высадки союзных войск в Нормандии, люди вспомнят о наших особых отношениях и подумают дважды, прежде чем идти протестовать".

Но все сходятся во мнении, что нынешний визит Трампа закладывает основы американо-британских отношениях после "брексита". Какими они будут - покажет время.