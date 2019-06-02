Лондон ждет Трампа: как примут президента США?

В британской столице, на улице Мэлл, ведущей к официальной резиденции королевы Елизаветы Второй, развиваются "Юнион Джек" и Звездно-полосатый флаги... Здесь, в Букингемском дворце Ее Величество примет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который третьего июня начинает государственный визит в Соединенное Королевство.

В июле прошлого года американский лидер уже встречался с королевой. Тогда он попал в весьма неловкую ситуацию. Во время смотра строя гвардейцев, Трамп буквально потерял монарха из виду и она оказалась позади своего спутника. Видео попало в соцсети и вызвало возмущение пользователей, обвинивших политика в проявлении неуважения к королеве.

Непростым обещает быть и этот визит. У хозяина Белого Дома запланированы переговоры с главой британского кабинета Терезой Мэй, до отставки которой (из-за невозможности реализовать "брексит") остались считанные дни. Но Мэй еще не ушла, а Трамп уже заявил, что экс-глава МИД Борис Джонсон отлично справится с обязанностями премьера, если будет избран новым лидером консерваторов. На Туманном Альбионе за эти слова Трампа подвергли резкой критике.

Не пришлись по вкусу британцам и советы Трампа по поводу выхода из ЕС. Так в интервью американским СМИ, президент США сказал, что будь он на месте британских властей, не выплачивал бы Брюсселю отступных за "брексит", и предложил Лондону послать на переговоры с ЕС известного евроскептика Найджела Фаража,.

В числе тех, кто считает, что Трампа не надо было приглашать в Великобританию с государственным визитом, мэр Лондона лейборист Садик Хан: "Некоторые вещи, которые за последние два-три года сделал Трамп, лондонцы считают отвратительными и оскорбительными. Речь идет об ограничении репродуктивных прав женщин, о том, как разлучают детей и родителей на границе США с Мексикой, о запрете на въезд в США из ряда мусульманских стран, защите сторонников превосходства белой расы, неонацистов, антисемитов в Шарлоттсвилле.... Парижском соглашении... Я бы мог продолжить... Я разочарован нашим премьером, которая ведет себя с ним слишком робко".

В Лондоне Трампа ждут не только торжественные мероприятия, но и протесты. Самая масштабная акция запланирована на вторник, когда Трамп будет встречаться с Терезой Мэй. Ожидается, что демонстранты снова поднимут в воздух шестиметровую фигуру "малыша-Трампа", как это было в прошлом году во время рабочего визита заокеанского гостя.