В Букингемском дворце принимают Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп и первая леди страны Мелания Трамп были встречены в Букингемском дворце королевой Елизаветой II. Так они начали свой трехдневный государственный визит в Великобританию.

На большой лужайке перед Букингемским дворцом Дональда и Меланию Трамп поприветствовал почетный караул гренадерской гвардиии в традиционных шапках из медвежьего меха.

Букингемский дворец - это официальная резиденция королевы Елизаветы II и место, где семья монархов встречает иностранных лидеров, приехавших с официальными государственными визитами.

Королевские артиллерийские расчёты в расположенных неподалёку Грин-парке и Тауэре произвели салют в честь гостей. Принц Чарльз, наследник престола, и его жена Камилла так же пришли на встречу с семейством Трампов.

Елизавета II показала президенту США и первой леди экспонаты Королевской коллекции, одного из крупнейших собраний предметов искусства в мире.

Некоторые из экспонатов имеют особое историческое значение для Соединенных Штатов.

Поездка президента США и первой леди продлится до 5 июня. Это первый официальный государственный визит Дональда Трампа в Великобританию.