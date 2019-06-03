Самый быстрый малыш: кто быстрее проползет по ковру?

Кто из этих детей смог бы в будущем составить конкуренцию Усейну Болту? В Литве прошел "забег", в котором приняли участие малыши в возрасте от 7 месяцев до года. Они должны были на скорость проползти по пятиметровому ковру.

Родители самыми разными способами пытались привлечь внимание детей, чтобы те "бежали" как можно быстрее. Кто-то размахивал игрушками, кто-то пытался "заманить" детей печеньками, а кто-то стучал по полу пультом от телевизора.

Быстрее всех оказался Игнас Довидайтис, которому через две недели исполнится годик. "Мы такого не ожидали. Для нас достижением было уже само участие в этих соревнованиях. Игнас тренировался дома с братьями, вот и все", - рассказала мама победителя.