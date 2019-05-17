Рубрика NO COMMENT: обзор за неделю
Коллекция нашей фирменной рубрики No Comment на минувшую неделю пополнилась следующими популярными видео:
- В британском Мэлдоне (на востоке острова) молодёжь любит поваляться в грязи - причём весьма основательно. Даже соревнование придумали на эту тему.
- В Осло с протестом вышли на улицу норвежские акушерки. Женщины показали властям кулак в стиле girl power, выступая против закрытия родильных отделений в некоторых районах страны.
- В Киото после инаугурации нового императора принцесса вышла "на прогулку". Народ наблюдает за монаршей жизнью из-за заграждений.
- В Оклахома-Сити (США) рабочие оказались в подвешенном состоянии. Неприятный момент, если учесть на какой высоте зависла люлька с ремонтниками. А тут ещё ветер подул. Но в конце концов - обошлось.