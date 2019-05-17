Мехико накрыл смог из-за лесных пожаров

В Мехико объявлен режим чрезвычайной экологической ситуации из-за загрязнения воздуха. Столицу Мексики накрыл смог. Власти советуют местным жителям не выходить на улицу и плотно закрывать окна. В столичных школах отменены занятия. Кроме того, было принято решение запретить въезд в центр городам некоторым категориям автомобилей.

Причиной загрязнения воздуха стали лесные пожары, которые вспыхнули на значительной части центральной Мексики из-за продолжительной жары. Эксперты надеются, что с наступлением сезона дождей, который обычно начинается в это время года, ситуация изменится в лучшую сторону.