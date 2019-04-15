Сияющая сакура в цвету

В вечерние часы цветущая сакура в национальном парке Токио озаряется тысячами огней. Посмотреть на сияющие вишневые деревья каждый день приходит множество туристов, которые могут не только полюбоваться цветущей сакурой, но и посмотреть представление театра Но и послушать народные песни в жанре "миньо".

Обычно национальный сад закрывается в 6 часов вечера, но на этой неделе попасть в парк можно до половины 10. Более того, в министерстве окружающей среды, которое управляет садом, говорят, что планируют открывать парк для посетителей в более поздние часы и после того, как сакура отцветет.