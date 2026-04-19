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Кто хозяин в Тегеране? КСИР, похоже, не подчиняется решениям политиков

Ормузский пролив
Ормузский пролив Авторское право  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Peter Barabas from Doha
Опубликовано Последние обновления
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Ормузский пролив снова блокирован Ираном. Жесткая позиция КСИР, похоже, возобладала в Тегеране. До окончания перемирия остается 3 дня, а новых переговоров не предвидится.

После короткого вздоха облегчения в связи с возобновлением работы Ормузского пролива Иран возобновил противостояние, открыв в субботу огонь по судам, пытающимся пересечь водный путь. Это вызвало новую эскалацию на фоне вопросов о том, кто принимает решения в Тегеране, когда до истечения срока прекращения огня остается три дня, а новые мирные переговоры еще не назначены.

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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), подчиняющийся только верховному лидеру страны, заявил, что условия судоходства в Ормузском проливе определяет он. Но это противоречит заявлению министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в пятницу о том, что пролив открыт в коридоре, "согласованном Ираном", и последующим заявлениям президента США Дональда Трампа о заключении более широкого соглашения с Тегераном.

В субботу утром КСИР предупредил, что пролив "вернулся к прежнему состоянию строгого военного контроля", поскольку блокада США иранских портов продолжается, а затем продолжил обстрел и преследование судов, пытавшихся пересечь Ормузский пролив после пятничных договоренностей.

Затем КСИР заявил, что пролив закрыт до снятия блокады США, и предупредил, что "ни одно судно не должно совершать никаких движений со своей якорной стоянки в Персидском заливе и Оманском море, а приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом" и что такие суда станут мишенью.

Главный переговорщик Ирана, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, похоже, присоединился к позиции КСИР в воскресенье, спустя примерно 24 часа после заявлений "стражей", и повторил их, сообщив, что пролив теперь находится под контролем Ирана, и связав возобновление работы пути с отменой Вашингтоном морской блокады.

Президент США Дональд Трамп в субботу отверг последние шаги Ирана, заявив, что тот "немного заигрался", но что ведутся "очень хорошие" переговоры, и больше информации поступит к концу субботы. "Они не могут нас шантажировать", - добавил он.

Чтобы подчеркнуть нестабильность ситуации в проливе, в субботу утром на морских частотах появилась аудиозапись, свидетельствующая о том, что иранские силы открыли огонь по индийскому нефтяному танкеру Sanmar Herald, это произошло впервые, а Индия является одним из крупнейших импортеров иранской нефти.

На записи слышно, как капитан танкера Sanmar Herald отчаянно умоляет иранские силы прекратить обстрел, говоря, что у него есть разрешение на пересечение границы. В ответ Индия вызвала посла Ирана в Нью-Дели, призвав Тегеран восстановить безопасный проход через пролив.

Вашингтонский аналитический центр Institute for the Study of War утверждает, что "КСИР, похоже, контролирует процесс принятия решений в Иране вместо иранских политических чиновников, которые ведут переговоры с Соединенными Штатами, в частности, министра иностранных дел Аббаса Арагчи".

"Решение КСИР вмешаться в международное судоходство и действовать вразрез с заявлением Арагчи отражает более широкие разногласия внутри иранского режима, о которых ISW-CTP постоянно сообщала в последние недели", - говорится в заявлении ISW.

В качестве еще одного предупреждения один из иранских командиров заявил в субботу по иранскому государственному телевидению, что "если война возобновится, Иран будет использовать ракеты, которые были созданы только в этом месяце", и что война "на этот раз станет глобальной".

Заявление иранского командира совпадает с мнением американских разведчиков и военных, процитированных в субботу газетой The New York Times, которые считают, что Иран все еще сохраняет около 40% своего довоенного арсенала и ударных беспилотников дальнего радиуса действия, а также 60% пусковых установок баллистических и крылатых ракет.

NY Times сообщает, что Иран сохранил огневые системы, погребенные в пещерах и бункерах, и восстановил до 70% своих довоенных запасов ракет, также погребенных под обломками в результате атак на его бункеры и склады.

Между тем, в субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что американские военные готовятся в ближайшие дни взять на абордаж связанные с Ираном нефтяные танкеры и захватить коммерческие суда в международных водах.

Кроме того, портал авиационного мониторинга Flightradar24 показывает, что военная техника США продолжает перебрасываться на Ближний Восток в тех же объемах, что и во время войны.

Таким образом, последние 72 часа до истечения срока прекращения огня будут определяться принятием решений в Тегеране. Жесткий, автономный КСИР демонстрирует, что он там полновластный хозяин. Тем временем наращивание военной мощи с обеих сторон не подает признаков ослабления.

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