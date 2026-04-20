Воздушные змеи парят в небе во время Международного фестиваля воздушных змеев в Берке, на севере Франции, в субботу, 18 апреля 2026 года.
No Comment

Видео. Берк-сюр-Мер открывает 39-й международный фестиваль воздушных змеев

Последние обновления:

39-й Международный фестиваль воздушных змеев в Берке-сюр-Мер раскрашивает небо гигантскими инсталляциями и принимает Кубок мира, привлекая тысячи зрителей со всего мира.

В Берке-сюр-Мер открылся 39-й Международный фестиваль воздушных змеев, который привлек участников и зрителей на продуваемое ветрами побережье.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Он проходит с 18 по 26 апреля, а за неделю на праздник съезжаются сотни участников со всего мира.

Каждый день небо заполняют гигантские конструкции и высокоточные фигуры воздушных змеев, превращая пляж в движущуюся экспозицию.

Одним из главных событий становится Кубок мира по воздушным змеям: одиннадцать команд выступают в одиночных, дуэтных и групповых программах. Судьи оценивают технику управления, синхронность и дизайн, пока пилоты используют возможности прибрежного ветра.

Организаторы рассчитывают на большой наплыв публики после рекордных 800 000 посетителей в 2022 году, а бесплатный вход помогает сделать фестиваль доступным для всех.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

