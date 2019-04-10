Взгляд в бездну: ученые показали снимок черной дыры

Первую в истории человечества фотографию "тени" черной дыры представили ученые-астрономы. Речь идет об объекте, расположенном в галактике M87, удаленном от Земли примерно на 53,5 миллиона световых лет. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope ("Телескоп горизонта событий"), объединившего восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Мексике, Чили, Испании и Франции. Наблюдения были проведены в апреле 2017 года, однако на обработку полученных данных потребовалось два года. Ученые утверждают, что теперь у них есть наглядное доказательство существования сверхмассивной черной дыры, которая весит в 6,5 миллиардов раз больше Солнца.