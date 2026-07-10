Видео. Испания: девять пострадавших на четвёртом забеге быков в Памплоне

Толпы людей заполнили улицы Памплоны 10 июля: фестиваль Сан-Фермин вышел на один из самых оживлённых дней, когда тысячи людей пришли посмотреть четвёртый забег быков, а затем принять участие в насыщенной праздничной программе, которая продолжилась до глубокой ночи.

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Сегодняшний энсьерро стартовал в 8:00 утра, собрав бегунов со всего мира на узких улицах города. Самый серьёзный инцидент произошёл на крутом повороте, ведущем на улицу Эстафета: несколько быков поскользнулись и упали, сбив с ног часть участников. По данным университетской клиники Наварры, пострадали девять человек, пятеро из них были доставлены в больницу для оказания помощи.

Поворот на Эстафету считается одним из самых опасных участков трассы: здесь сочетание высокой скорости, брусчатки и резкой смены направления движения часто приводит к тому, что и быки, и бегуны теряют равновесие.

Помимо утреннего забега, праздник продолжился детскими программами, уличными представлениями, живой музыкой и традиционным детским подношением святому Сан-Фермину, после чего прошла дневная коррида. Фейерверки, концерты и ночные мероприятия завершили ещё один день торжеств в северном испанском городе.