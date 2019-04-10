Тропические дожди в Рио-де-Жанейро

Проливные дожди обрушились на второй по величине город Бразилии, вызвав оползни и наводнения. В их результате погибли по меньшей мере 10 человек. По сведениям властей, за считанные часы там выпало 152 мм осадков, что в три раза превышает среднюю месячную норму.

В самый час пик в понедельник потоки воды хлынули на улицы Рио-де-Жанейро, сметая на своём пути автомобили, выкорчёвывая деревья. Многие жилые дома и здания разрушены или повреждены. До сих пор не работают учебные заведения. Сильно пострадал от стихии туристический центр мегаполиса. По данным специалистов, высокий риск оползней сохраняется в целом ряде микрорайонов Рио.