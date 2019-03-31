Передвижная библиотека на улицах Джакарты

Сутино "Кинонг" Хади больше 30 лет работал водителем бемо (вид общественного транспорта) в Джакарте. Но в 2017 году аналог маршрутки был запрещен в индонезийской столице. Кинонг остался без работы, но не растерялся. Он переоборудовал свой старенький автомобиль в передвижную библиотеку. Таким образом бывший водитель хотел разделить с читателями, в основном детьми, свою любовь к книгам. Сам он заявляется, что всегда хотел делать что-то хорошее и полезное для людей. И его добродетель вознаграждена - дети стали проявлять интерес к книгам и ждут каждого приезда Кинонга с нетерпением.