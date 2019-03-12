«Союз»: второй шанс и первый конкурент

На «Байконуре» на стартовый стол установлена ракета, которая должна отправить к МКС «Союз МС-12». В основном экипаже к полёту готовятся россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кох.

Двое мужчин должны были отправиться на орбиту ещё в октябре, но ракета потерпела аварию — из-за нештатного отделения бокового блока сработала система аварийного спасения. По данным расследования, причиной стало то, что во время сборки уже на «Байконуре» был погнут один из датчиков блока.

Эмблема МС-12 сохранила дизайн нашивки МС-10.

«Я очень счастлив, что получил второй шанс, и сегодня вновь нахожусь здесь и готовлюсь к полёту. Жизнь преподносит нам испытания, и мы должны быть готовы к неожиданностям. Лучшую часть последних двух с половиной лет мы провели здесь, и мы в неоплатном долгу перед специалистами Центра подготовки, которые помогают нам», — признался Ник Хейг.

Из-за октябрьской аварии пилотируемые полёты к МКС на некоторое время прекратились, поскольку сегодня только российские «Союзы» могут доставлять космонавтов на орбиту. Однако на прошлой неделе у «Союзов», возможно, появился первый конкурент: станцию покинул Crew Dragon — первый частный пилотируемый корабль, к тому же многоразовый. Полёт был успешным, хотя пока на борту находился только манекен.