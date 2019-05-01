«У нас проблема»: запуск Dragon вновь перенесён

НАСА сообщила о новой отсрочке (уже третьей) запуска грузового корабля Dragon к МКС. На этот раз перенос связан с проблемами на самой станции.

Неполадки в электросетях обнаружили ещё в понедельник наземные специалисты, следящие за состоянием станции по данным телеметрии. В итоге выяснилось, что произошёл отказ блока коммутации в американском сегменте станции. Это привело к обесточиванию двух силовых каналов из восьми. Экипаж и инженеры ЦУП перенастроили подачу энергии от солнечных батарей на эти шесть каналов.

Космонавты и астронавты работают над планом замены неисправного блока.

Dragon же отправится к станции не ранее 3-го мая.