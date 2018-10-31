Названа причина аварии «Союза»

Роскосмос назвал причину аварии «Союза МС-10» 11-го октября. Из-за нештатной работы датчика, во время отделения первой ступени один из её боковых блоков не отошёл на безопасное расстояние и ударился о топливный бак второй ступени, разрушив его. Система аварийного спасения отделила отсек экипажа. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ниг Хейг перенесли большие перегрузки, но, по словам врачей, их здоровью ничего не угрожает.