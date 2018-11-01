"Роскосмос" опубликовал видео аварии "Союза-ФГ" с камеры, прикрепленной к ракете. Авария произошла на Байконуре 11 октября во время запуска.
"Роскосмос" ранее назвал причиной инцидента ошибку, допущенную "при сборке на космодроме Байконур".
"Роскосмос" опубликовал видео аварии "Союза"
"Роскосмос" опубликовал видео аварии "Союза-ФГ" с камеры, прикрепленной к ракете. Авария произошла на Байконуре 11 октября во время запуска.
"Роскосмос" ранее назвал причиной инцидента ошибку, допущенную "при сборке на космодроме Байконур".
На борту находились космонавт "Роскосмоса" россиянин Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Обоим удалось вовремя эвакуироваться.