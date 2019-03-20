Тереза Мэй попросила ЕС отсрочить "брексит" до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила председателю Евросовета Дональду Туску официальный запрос о переносе сроков "брексита" на три месяца. Об этом Мэй сообщила во время выступления в парламенте в среду.

В тексте запроса говорится о том, что она также намерена выдвинуть новые предложения по защите внутреннего рынка Великобритании. "Я намерена внести дополнительные внутренние предложения, которые подтверждают мои предыдущие обязательства по защите нашего внутреннего рынка, учитывая обеспокоенности, высказанные относительно "бэкстопа", - написала Мэй.

Новые договоренности необходимы для того, чтобы спикер британского парламента согласился провести третье голосование по вопросу проекта соглашения с ЕС.